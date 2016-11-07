Панченко: «Я бы попробовал свои силы в Европе, но сначала нужно добиться чего-то в России»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, ныне выступающий на правах аренды за «Динамо», заявил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, однако до этого момента чего-то добиться в России. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за бело-голубых в ФНЛ 18 матчей, в которых забил 15 голов.

«Я бы попробовал свои силы в Европе, но сначала нужно добиться чего-то в России. Мне нравятся все европейские чемпионаты, каких-то явных предпочтений нет. Пожалуй, выделю Англию и Испанию. А еще мне нравится немецкий чемпионат», – сказал Панченко.