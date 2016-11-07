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  • Григорий Иванов: «Смысл переходить на «весну-осень», если все равно будем играть в ноябре?»

Григорий Иванов: «Смысл переходить на «весну-осень», если все равно будем играть в ноябре?»

7 ноября 2016, 18:46
4

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что возвращение на систему «весна-осень» является бессмысленным. Вместо этого, он предложил строить манежи в северных городах и проводить матчи РФПЛ в них.

– Я был всегда сторонником, чтобы мы играли по системе «весна-осень». Но сейчас, если вернемся назад, опять же будем играть до середины ноября. То же самое. И что – мы будем каждые два года переходить с системы на систему? Мы же поддерживаем наши клубы в еврокубках. Я считаю, что просто нужно строить манежи в северных городах и играть в них. В Перми построили, в Томске есть, но там почему-то не играют. Но «Томь» может принимать команды в Красноярске или Новосибирске.

У нас странная система. Вот, к слову, московскому «Динамо» можно играть в манеже в ФНЛ, а в Премьер-лиге уже под крышей нельзя. Такой вот регламент… Так что, когда декларировали, что нужно перейти на «осень-весну», надо было строить манежи. Исландия же имеет манежи, и вы видели, как эта сборная выступила на чемпионате Европы. Вот в том-то и дело…

– 20 ноября «Ростов» примете в манеже?

– Нет, нам нельзя, будем играть на стадионе.

– Почему?

– Приняты поправки в регламент. Теперь можно играть в манеже, если он вмещает 10 тысяч человек. Но у нас уже сейчас по утрам под минус 10… Ну и придет на стадион 1,5 тысячи болельщиков. В чем смысл? В общем, шарахаться не надо. Нужно все продумать, просчитать. Последние два года нам везло с зимой, в этом году она пришла довольно рано.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (4)
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Parham
1478535174
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Karpathian
1478535702
Гриша просто у нас уже манеж построил )))))
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опус 2
1478535915
Если футбол для зрителей,то надо создать максимально комфортные условия для российских болельщиков .! И пусть это называется хоть зима-лето,хоть лето-весна.
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perm 242
1478548005
а когда это в Перми построили манеж ? и где интересно ?
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