Гудель переведен в дубль «Аякса» за неспортивное поведение

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель временно отстранен от работы с главной командой. Как сообщили в клубе, тренерский штаб принял такое решение после того, как серб выразил недовольство статусом запасного футболиста.

«Это вынужденная мера. Мы считаем такое поведение Гуделя неспортивным. Я уже разговаривал с ним. В понедельник он отправится в штаб сборной Сербии, и когда он вернется, мы будем думать, как решить эту ситуацию», – прокомментировал ситуацию спортивный директор клуба Марк Овермарс.