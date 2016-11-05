Обамеянг: «Я хотел извиниться за ошибку, так что покер – это мои извинения»

Нападающий дортмундской «Борусссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями после матча десятого тура Бундеслиги против «Гамбурга» (5:2), в котором он забил четыре гола.

«Я совершил ошибку, хотел извиниться, так что вот это и есть мои извинения. Все знают, что мы должны выигрывать, и когда этого не происходит, мы начинаем чувствовать давление. Думаю, я действовал хорошо, вся команда была хороша», – сказал Обамеянг.

Напомним, футболист был наказан отстранением от матча Лиги чемпионов против «Спортинга» за то, что съездил в Италию, не предупредив клуб.