Корниленко, Молло и Паскуато – в атаке «Крыльев Советов» на игру с «Уралом»

Стали известны составы, в которых начнут поединок 13-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Урал». Игра пройдет в Самаре на арене «Металлург». Начало – в 16:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Божин, Концедалов.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Коробов, Емельянов.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ставпец, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксeнов, Серченков, Конате.