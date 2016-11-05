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    Бышовец: «Слуцкому нужно дать доработать в ЦСКА до конца года»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что руководству ЦСКА необходимо оставить главного тренера армейцев Леонида Слуцкого как минимум до зимы.

    — Как считаете, в золотой спор «Спартака» и «Зенита» еще может кто-то вмешаться?

    — Помимо двух лидеров в гонку за чемпионство может включиться «Краснодар», у которого есть все возможности для этого. Что же касается ЦСКА, то реанимировать команду будет сложно. Ведь и обстановка в армейском коллективе сейчас наверняка напряженная. Многое будет зависеть от руководства главного тренера, от их умения находить решения, притом не всегда приятные. Это, правда, не значит, что армейцам сейчас нужно отказаться от услуг Леонида Слуцкого. На мой взгляд, нужно дать ему доработать до конца года и уже зимой решать, нужен ли ЦСКА этот тренер. Правда, если сейчас армейцы будут побеждать в чемпионате России, это поможет и добиться уверенности, и реабилитироваться за неудачную игру в Монако.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.11.2016 10:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 ноября 2016, 17:02

      А помом куда его?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2016, 16:40

      Бышовец напоминает о себе, но в ЦСКА ему нет места, там СЛУЦКИЙ и
      надолго!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 5 ноября 2016, 13:04

      Так слуц и до ФНЛ доведёт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 ноября 2016, 12:26

      ну началось, аж -3... сто пудов мясные, сосите морковку (если есть что...) у потного федуна ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 ноября 2016, 11:57

      ЦСКА ЧЕМПИОН

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > Алексей Гозиас 5 ноября 2016, 16:52

      где? в пердиве? в кабинете?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 ноября 2016, 11:56

      Полностью согласен с мнением. Пару игроков и все будет хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 ноября 2016, 10:39

      Слуцкому команду усилить и всё наладится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 ноября 2016, 10:26

      ЦСКА - ЧЕМПИОН ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 ноября 2016, 10:13

      Причем тут тренер? Если игроков нет!!! Я - мясной но слово в защиту Слуцкого скажу! В футболе тренера ругать. это как повару сказать, чтоб из поленьев и камней - сварил нам щей! Дайте ему нормальных нападающих пару, и трех нормальных защитников(двух основных и запасного) и все...оживет ЦСКА и заиграет. и даже Конифей пусть в воротах стоит..не его вина что его в упор расстреливают

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > turist82 5 ноября 2016, 11:15

      "Мясной"? А в профиле написано, что "динамовец"... ЗАСЛАННЫЙ ТЫ КАЗАЧОК ОТ СЛУЦКОГО И КО!!! Вот ты кто! И вражина, естественно!

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 5 ноября 2016, 16:37

      Какая разница какой он, самое главное правильно
      написал

      0
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