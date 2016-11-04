Гвардиола: «Извинения Туре важны и для клуба, и для него самого»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал извинения полузащитника команды Яя Туре. По словам специалиста, это важный шаг как для игрока, так и для клуба.

«Я говорил с Туре сегодня утром, но это личный разговор. Я знаю о его заявлении, и это очень важно для «Манчестер Сити». Это так же важно и для самого Яя. Это положительный момент. Участие Туре в игре с «Мидлсбро»? Яя принимает участие в наших тренировках и собраниях. Ситуацию вы знаете, ничего не изменилось», – сказал испанский тренер.