Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Яя Туре извинился перед «Манчестер Сити» за все недоразумения

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выступил с заявлением в адрес клуба. Футболист извинился за все недоразумения между ним, его представителем и английской командой. Напомним, ранее произошел затяжной конфликт между главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой и представителем игрока Дмитрием Селюком.

    «Я хотел бы извиниться от своего имени и имени тех, кто представляет мои интересы, за те недоразумения, которые произошли в прошлом. Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб и людей, которые там работают. У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Я чрезвычайно горд, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь «МС» добиваться успеха. Я живу, чтобы играть в футбол и радовать болельщиков. На этой ноте хочу поблагодарить всех поклонников за их сообщения в этот трудный период. Для меня и моей семьи это много значит», – написал футболист на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 4 ноября 2016, 13:30

      Вечно с ним проблемы у всех

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11