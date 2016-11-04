Яя Туре извинился перед «Манчестер Сити» за все недоразумения

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выступил с заявлением в адрес клуба. Футболист извинился за все недоразумения между ним, его представителем и английской командой. Напомним, ранее произошел затяжной конфликт между главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой и представителем игрока Дмитрием Селюком.

«Я хотел бы извиниться от своего имени и имени тех, кто представляет мои интересы, за те недоразумения, которые произошли в прошлом. Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб и людей, которые там работают. У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Я чрезвычайно горд, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь «МС» добиваться успеха. Я живу, чтобы играть в футбол и радовать болельщиков. На этой ноте хочу поблагодарить всех поклонников за их сообщения в этот трудный период. Для меня и моей семьи это много значит», – написал футболист на своей странице в Facebook.