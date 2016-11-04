Гендиректор «Крыльев Советов»: «Поле к игре с «Уралом будет готово. Угрозы срыва матча нет»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии газона стадиона «Металлург» в преддверии матча 13-го тура РФПЛ против «Урала». По словам функционера, поле будет готов к матчу. Напомним, игра состоится 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Угрозы срыва матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом» нет. Поле готовят. Мы сегодня почистили только одну половину, чтобы на ней могла тренироваться команда. Разговаривали с тренерами, все понимают ситуацию и будут работать аккуратно. К игре поле будет готово, если не будет никаких катаклизмов», – заявил Шашков.