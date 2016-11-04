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  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «Поле к игре с «Уралом будет готово. Угрозы срыва матча нет»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Поле к игре с «Уралом будет готово. Угрозы срыва матча нет»

4 ноября 2016, 16:06
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии газона стадиона «Металлург» в преддверии матча 13-го тура РФПЛ против «Урала». По словам функционера, поле будет готов к матчу. Напомним, игра состоится 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Угрозы срыва матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом» нет. Поле готовят. Мы сегодня почистили только одну половину, чтобы на ней могла тренироваться команда. Разговаривали с тренерами, все понимают ситуацию и будут работать аккуратно. К игре поле будет готово, если не будет никаких катаклизмов», – заявил Шашков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов
Комментарии (2)
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Aztec58
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ijgiz
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