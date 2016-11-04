Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «Спартак» – это российский «Ювентус»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что согласился возглавить красно-белых, потому что это команда с большими традициями. По его словам, московский клуб можно сравнить с «Ювентусом».

    «Проблема в России – это холод, который мешает на тренировках и во время игр. Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что «Спартак» – это российский «Ювентус». Это сильная команда, с большими традициями.

    Я должен был работать с защитой, но после ухода Аленичева занял его место. С футболистами я разговариваю на итальянском, а им переводят на русский. Мне повезло, что в команде есть Боккетти, который живет в России уже много лет. Есть еще Фернандо, он хорошо понимает меня. И вообще в футболе понятен даже язык жестов. Будущее? У меня есть еще два года контракта со «Спартаком», и я сосредоточен на этом чемпионате. Думаю, все будет в порядке», – сказал специалист.

    Источник: Itasportpress

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 5 ноября 2016, 06:03

      Брякнул, так брякнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 ноября 2016, 21:26

      мечтать не вредно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 ноября 2016, 18:44

      ВАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА.... ВАХАХАХАХАХХА. РЕАЛЬНО СМЕШНО. ))))))))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Алексей1988 4 ноября 2016, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ювентус - это мировой бренд, это миллионы фанатов по всему миру, а свиньи это середняк рфпл. Ну я понимаю Карреру, типа пока тренерует, надо же хвалить команду, а то свиноматки не так поймут ))))))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Алексей1988 4 ноября 2016, 19:54

      Протираем глаза и смотрим в таблицу )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      GM > turist82 4 ноября 2016, 21:32

      В мае 2017 посмотрим.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 ноября 2016, 18:39

      Томь 0:3 Спартак ! А завистникам, просьба, уткнитесь, как уткнулись все болелы ЦСКА после дерби ! Спартак сейчас лучшая команда страны и достоино возглавляет таблицу! Кстати Терек 2:1 Зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 4 ноября 2016, 18:12

      Нормальное интервью. Это его работа, держать градус аудитории.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 4 ноября 2016, 17:08

      И Спартак и Ювентус великие клубы!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > семенчик 4 ноября 2016, 17:58

      Ювентус это знает?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > семенчик 4 ноября 2016, 18:45

      Юве да, а свиньи с какого перепуга стали великими? что то выиграли или что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 ноября 2016, 16:37

      Обращение к админам: может пора начать банить тех, кто не стесняется в выражениях, оскорбляя честь и достоинство оппонентов и разжигающих рознь и ненависть к соперникам???

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > ljrljr0505 4 ноября 2016, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пошел на хуй тварь

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad > ljrljr0505 4 ноября 2016, 22:35

      У меня ощущение, что это админы и есть! Сайт скатился до мусорного (((.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 4 ноября 2016, 16:19

      Не мешало бы самому русский выучить. Вообще, хорошо если вернет Спартак в топ. Чемпионат от этого только выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 ноября 2016, 15:25

      Заметьте, как Ювентус. А не наоборот. Хотя лучше быть ни на кого не похожим, как наш питерский Зенит !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > APchelov 4 ноября 2016, 15:39

      Ну это ты зря, Зенитов пруд пруди! Сколько уже мешков из ниоткуда появлялись, а чуть позже туда же возвращались...
      Но я Вам этого не желаю, заметь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > APchelov 4 ноября 2016, 15:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит на говно похожий,ты прав больше таких команд нет:D

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Вахахахаха 4 ноября 2016, 16:05

      Вот оно спартаковское! ))) Других слов не знают. Что ни слово, то "говно"... из свинарника )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Вахахахаха 4 ноября 2016, 16:08

      Вот оно спартаковское! Что ни слово, то "говно". Свинарник, одним словом )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > filosof sparty 4 ноября 2016, 16:08

      Можно подумать, Спартак бедный родственник )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Вахахахаха 4 ноября 2016, 16:20

      Шкура поросячья,после Питера всей Москвой вам сопли вытирали,а то слёз накапало до Невы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 15:16

      да что все с критикой. Внимательно почитайте. По традициям. Вон в Италии много традиций у Ювентуса, Милана, Интера, Ромы и Лацио. Логично что если он работал там, то и сравнивает именно с Юве. Он объяснил почему дал согласие. И всё. А то все к словам прицепились.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11