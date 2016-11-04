Лига Европы. «Шахтер» победил «Гент» и завоевал путевку в следующий раунд, «Коньяспор» проиграл «Браге»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» в гостях одержал победу над «Гентом» со счетом 5:3. Данный успех стал для украинского клуба четвертым подряд в нынешнем розыгрыше еврокубка, благодаря чему команда досрочно завоевала путевку в следующий этап.

В другой встрече «Брага» на своем поле сломила сопротивление «Коньяспора» – 23:1. Отметим, что данную встречу обе команды заканчивали в меньшинстве.

Лига Европы. Групповой этап. Группа Н. 4-й тур

Гент (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 3:5 (1:3)

Голы: 1:0 – Кулибали, 1; 1:1 – Марлос, 36 (с пенальти); 1:2 – Тайсон, 41; 1:3 – Степаненко, 45; 1:4 – Фред, 68; 2:4 – Пербе, 83; 2:5 – Ордец, 87; 3:5 – Миличевич, 89.

Брага (Португалия) – Коньяспор (Турция) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Рангелов, 30; 1:1 – Веласкес, 34; 2:1 – Эдуарду, 45; 3:1 – Орта, 90.

Удаления: Мауро, 38 – Скубич, 54.

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