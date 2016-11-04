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Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
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Гент - Шахтер

03.11.2016, Четверг, 23:05 мск Гент, стадион Геламко Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига Европы, 4 тур Гент - Шахтер
Лига Европы (2016/2017), группа H
Квалификация, 3 тур
20 октября, четверг 20:00 Шахтер 5:0 Гент
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 6 6 0 0 21:5 +16 18
2. Гент 6 2 2 2 9:13 -4 8
3. Брага 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Коньяспор 6 0 1 5 2:12 -10 1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 4 ноября 2016, 00:58

    Шахтер молодцы! каждый матч хорошая игра!

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    Рейтинг: +14

    Просто игра > Almazovich 4 ноября 2016, 01:51

    Матч "Агонь просто" (-:
    Красавцы и Шахтёр и Гент!
    Напомнили мне матч Франция - Исландия, вроде бы известный уже фаворит, а команда аут-сайдер, не сдаётся и идёт до конца)) почти эпик)
    Так было страшно до 41 мин.)) особенно на 20 сек)) ШО капец...)

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