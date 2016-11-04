Гент - Шахтер

Шахтер молодцы! каждый матч хорошая игра!
|Квалификация, 3 тур
|20 октября, четверг
|20:00
|Шахтер
|5:0
|Гент
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|6
|6
|0
|0
|21:5
|+16
|18
|2.
|Гент
|6
|2
|2
|2
|9:13
|-4
|8
|3.
|Брага
|6
|1
|3
|2
|9:11
|-2
|6
|4.
|Коньяспор
|6
|0
|1
|5
|2:12
|-10
|1
Шахтер молодцы! каждый матч хорошая игра!
Матч "Агонь просто" (-:
Красавцы и Шахтёр и Гент!
Напомнили мне матч Франция - Исландия, вроде бы известный уже фаворит, а команда аут-сайдер, не сдаётся и идёт до конца)) почти эпик)
Так было страшно до 41 мин.)) особенно на 20 сек)) ШО капец...)