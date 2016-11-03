Жардим: «ЦСКА не выглядел жалко»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим пообщался с журналистами после победы своей команды в матче с ЦСКА (3:0), который проходил в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам удалось показать прекрасный футбол, который не мог оставить болельщиков равнодушными. Команда справилась с задачей, набрав три очка и упрочив позиции. При этом у ЦСКА есть все шансы пробиться в Лигу Европы. Нельзя говорить, что армейцы выглядели жалко. Это по-прежнему отличная команда, но мы провели качественный матч. Свист болельщиков в адрес Траоре? Во-первых, Ласина забил нам в Москве. Во-вторых, он выглядел очень слабо в составе нашей команды», – сказал специалист.