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Жардим: «ЦСКА не выглядел жалко»

3 ноября 2016, 06:40
11

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим пообщался с журналистами после победы своей команды в матче с ЦСКА (3:0), который проходил в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам удалось показать прекрасный футбол, который не мог оставить болельщиков равнодушными. Команда справилась с задачей, набрав три очка и упрочив позиции. При этом у ЦСКА есть все шансы пробиться в Лигу Европы. Нельзя говорить, что армейцы выглядели жалко. Это по-прежнему отличная команда, но мы провели качественный матч. Свист болельщиков в адрес Траоре? Во-первых, Ласина забил нам в Москве. Во-вторых, он выглядел очень слабо в составе нашей команды», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Монако Жардим Леонарду
Комментарии (11)
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Texac777
1478145411
все вылетели?
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Мясной Упырь
1478147161
Жалко.....какое точное слово
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Aztec58
1478149405
Именно жалко и беспомощно.
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порт
1478151436
Пожалел,не стал говорить что думаете на самом деле.
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bzfar
1478151436
Надо реализовывать свои моменты, только тогда можно деморализовать соперника. Сами не забили в ответ на первый мяч, поэтому "монаки" играли со "свободной" головой
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Тraumtanzеr
1478151632
После такого позора, приснилось будто цкг объявлен банкротом :D
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TonicIG
1478153066
Мертвая защита выглядела жалко
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dyema
1478153096
Ещё пару таких игр и доверие к Слуцкому со стороны Гинера развеется окончательно, как дым в ветреную погоду.(((
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Lexa_Lexa
1478153817
ЦСКА отражает общий уровень футбола в России, надо что-то менять!
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eleng
1478154927
Ну понятно все, зачем принижать достигнутое. Хороший счёт, сильный соперник. А вот тренер Атлетико извинялся перед болелами своими, Ростову не повезло просто, вот где не стыдно.
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