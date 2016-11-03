Ионов: «Просто не знаю, что произошло»

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов прокомментировал поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).

«Нельзя так играть. Не знаю, что произошло. Нечего сказать. Стыдно за результат, за игру. Были ли шансы на положительный результат с «Монако»? Не знаю, настраивались на игру… Просто не знаю, что произошло. После перерыва был разговор в раздевалке, хотели выйти на второй тайм, попробовать исправить ситуацию, но тяжело. Нельзя так играть на таком уровне», – сказал футболист в эфире канала «Матч ТВ».