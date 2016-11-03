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Ионов: «Просто не знаю, что произошло»

3 ноября 2016, 01:22
5

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов прокомментировал поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).

«Нельзя так играть. Не знаю, что произошло. Нечего сказать. Стыдно за результат, за игру. Были ли шансы на положительный результат с «Монако»? Не знаю, настраивались на игру… Просто не знаю, что произошло. После перерыва был разговор в раздевалке, хотели выйти на второй тайм, попробовать исправить ситуацию, но тяжело. Нельзя так играть на таком уровне», – сказал футболист в эфире канала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Монако ЦСКА Ионов Алексей
Комментарии (5)
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yanedo
1478142380
вам наглядно доказали что вы гавно а не команда чего ж тут непонятного
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sprint5
1478150993
что должно быть -произошло
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арейская
1478159384
Заметила при интервью наворачивающиеся слёзы, неужели они способны ещё до такой степени переживать?
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aviator117
1478161646
Я бы тебя даже в Рязанскую команду не взял!!!
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yorgenbarenz
1478164337
Даже не понял,что произошло? Странно....Все поняли,даже те,кто не смотрел игру.Может,ему свою заначку Ерёменко отдал на сохранение,пока идёт разбирательство?
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