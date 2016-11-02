Карпин: «Может, встретимся с Фалькао в «Армавире», когда ему будет под 40 лет»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, не исключившего вероятность продолжения карьеры в России.

«Когда ему будет под 40, может быть, и приедет к нам. Может, встретимся в «Армавире». Шанс вернуться на былой уровень есть всегда, но посмотрим, какого Фалькао мы увидим в игре с ЦСКА. Он уже давно не показывает то, что было, например, в «Порту» или даже до этого в «Монако». Тем более сегодня он будет после травмы. Думаю, ему просто дают шанс себя показать», – сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ».