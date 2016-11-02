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    Тарханов: «Руководство «Славии» просило меня остаться, но я же россиянин»

    Александр Тарханов, покинувший пост главного тренера софийской «Славии», прокомментировал свое решение. Напомним, специалист возглавлял болгарский клуб с 2015 года.

    «Сегодня я попросил руководство «Славии» об отставке, завтра мы должны оформить все официально. Руководство просило меня остаться, но я же россиянин. Мы расстаемся на хорошей ноте. Впервые за 25 лет «Славия» попала в Лигу Европы, плюс я привлек много молодых игроков. Проделана огромная работа, желаю команде удачи в будущем», – сказал Тарханов.

    Напомним, 62-летний тренер является главным кандидатом на пост рулевого в «Урале».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2016, 10:27

      из лиги европы в фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 22:11

      Не понял при чём тут россиянин не россиянин?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Фан666 3 ноября 2016, 09:03

      У россиян никогда левая рука не знает, что делает правая ))),
      ну или как-то так)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Фан666 3 ноября 2016, 11:39

      такой же вопрос. ладно бы у стран начались нестыковки и конфликты, но таковых вроде не видать.

      хотя наверно "Родина зовёт, зовут в Урал, пора!"

      1
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