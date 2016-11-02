Тер Штеген: «В эпизоде с голом Де Брюйне нарушения вообще не было»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген детально рассказал о втором мяче «Манчестер Сити» в его ворота, который был забит в матче группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне поразил владения немецкого вратаря прямым ударом со штрафного.

«Считаю, что в этом эпизоде вообще не было нарушения правил. А Де Брюйне с этой позиции мог направить мяч не только в левый от меня угол. Передо мной было много игроков, и я мне следовало немного сдвинуться со своего места, чтобы видеть мяч. Это и сыграло со мной злую шутку», – сказал немец.

Напомним, что встреча завершилась победой «горожан» со счетом 3:1.