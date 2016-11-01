Скрипченко входит в список кандидатов на пост главного тренера «Крыльев Советов»

Белорусский специалист Вадим Скрипченко, покинувший пост главного тренера «Урала», может возглавить «Крылья Советов». Напомним, вчера самарский клуб уволил бельгийца Франка Веркаутерена.

Помимо Скрипченко рассматриваются кандидатуры Александра Бородюка, Валерия Карпина. Финальное решение, судя по всему, будет за местным губернатором Николаем Меркушкиным.

Примечательно, что 5 ноября в рамках 13-го тура РФПЛ состоится встреча между самарцами и екатеринбуржцами.