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    Скрипченко входит в список кандидатов на пост главного тренера «Крыльев Советов»

    Белорусский специалист Вадим Скрипченко, покинувший пост главного тренера «Урала», может возглавить «Крылья Советов». Напомним, вчера самарский клуб уволил бельгийца Франка Веркаутерена.

    Помимо Скрипченко рассматриваются кандидатуры Александра Бородюка, Валерия Карпина. Финальное решение, судя по всему, будет за местным губернатором Николаем Меркушкиным.

    Примечательно, что 5 ноября в рамках 13-го тура РФПЛ состоится встреча между самарцами и екатеринбуржцами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 ноября 2016, 14:46

      Ждём. Не зря он срулил с Урала. Для Бородюка это слишком, ему бы хотя бы середняка, а не из подвала тащить. А Валера уже на МАТЧ ТВ работает, да и на молодую жену нужно время, так что нет. Было бы интересно если бы Валера, может его в Урал лучше, вот это быбли бы тёрки с президентом Ивановым. А Скрипченко с учётом наличия белорусов в команде самое то. Может вдохнёт вторую или третью жизнь в Корниленко и кто там ещё из белорусов.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 13:17

      Шило на мыло?

      1
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      Рейтинг: +11

      Viktor1003 1 ноября 2016, 13:09

      Да.......а Веркаутерна в Урал........и вместе в первую лигу.....

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