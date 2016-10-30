Михаил Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче против «Томи»

Стали известны составы команд на матч 12-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Томью». Место в воротах хозяев займет Михаил Кержаков, также в обороне выйдет Евгений Чернов. У гостей с первых минут на острие атаки будет действовать Александр Касьян.

«Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Чернов, Кришито, Нету, Шатов, Маурисио, Витсель, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Обухов, Лодыгин, Ломбертс, Жирков, Юсупов, Могилевец, Мак, А. Кержаков, Джорджевич

«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Ковальчук, Попов, Бикфалви, Дроппа, Касьян.

Запасные: Солосин, Тен, Яблонски, Кузнецов, Баляйкин, Самодин, Голышев, Погребняк, Кудряшов.

Матч состоится сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.