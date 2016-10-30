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    Игбун и Фатай в стартовом составе «Уфы» в матче против тульского «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы команд матча 12-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Уфой». У гостей на поле выйдет Сильвестр Игбун и Кеинде Фатай. У хозяев с первых минут появится Игорь Горбатенко.

    «Арсенал»: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Мухаметшин, Форбс.

    Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Айдов, Власов, Горбанец, Шешуков, Денч, Аппаев.

    «Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Никитин, Живоглядов, Засеев, Безденежных, Ваньек, Игбун, Фатай.

    Запасные: Бородько, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Арсенал», и начнется в 14:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: РПЛ

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    30.10.2016 14:12
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