Жуков: «Зе Луиш – новая звезда РФПЛ»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков расхвалил форварда «Спартака» Зе Луиша, который отметился дублем во вчерашнем матче с ЦСКА (3:1).

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с победой. Если честно, вообще не помню, когда «Спартак» выигрывал дерби, но говорить о чемпионстве все равно рано.

Особенно порадовал Зе Луиш. Считаю, он вообще новая звезда РФПЛ. Хорошо, что он выздоровел. В ЦСКА много травм, думаю, когда травмированные футболисты вернутся, команда будет играть сильнее.

«Спартак» в этом сезоне смотрится значительно лучше, чем в прошлом, приятно смотреть. Но есть еще «Зенит», они тоже идут очень сильно», – сказал Жуков.