Налдо сделал предложение своей девушке на новом стадионе «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Налдо на новом стадионе «быков», который был открыт в октябре 2016 года, сделал предложение своей девушке Джулиане. Сообщается, что 28-летний бразилец пригласил возлюбленную на арену, предупредив, что будет давать интервью журналистам. Однако вместо этого прямо на футбольном газоне предложил девушке руку и сердце.

«Поздравляем молодую пару с этим замечательным событием и желаем им счастья, большой любви и семейного благополучия!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».