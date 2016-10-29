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    Медведев будет защищать ворота «Ростова» в матче с «Амкаром»

    «Амкар» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 12-го тура РФПЛ.

    «Амкар»: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

    Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Идову, Джикия, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Анене, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

    «Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев, Азмун.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбия.

    Напомним, матч состоится сегодня в Перми и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.

    Источник: РПЛ

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    29.10.2016 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 октября 2016, 15:32

      Шансы Амкара повышаются. Зря поставил на Ростов в отсутствие Сослана надежда только на Азмуна и румына. По составу Ростова похоже на слив, так как скамейка пермяков может и додавить. Написали бы раньше. Надеюсь отдых основным поможет в Лиге чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 29 октября 2016, 15:10

      Бля...Да что ж такое то?Вторую игру вторым составом играть...

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 октября 2016, 14:55

      Медведев у Ростова, тогда по логике у Амкара Путин должен защищать ворота...
      Кризис - правительство подрабатывает футболистами.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > KARAT777 29 октября 2016, 15:20

      Путин выйдет на замену, на последних минутах и за ту команду, которая будет выигрывать. Путин у нас ВСЕГДА ВСЕХ ПЕРЕИГРЫВАЕТ.

      1
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