«Известия»: Глушаков, Зе Луиш и Промес выйдут на матч с ЦСКА в стартовом составе «Спартака»

На сегодняшнюю встречу 12-го тура РФПЛ с ЦСКА в стартовом составе «Спартака» выйдут полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации. Кроме того, отмечается, что место в центре обороны вместо Сальваторе Боккетти займет Сердар Таски.

Напомним, Глушаков, Промес и Зе Луиш восстанавливались после повреждений и в течение этой недели тренировались по индивидуальному плану. Матч «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.