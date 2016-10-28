Павлюченко: «Если «Зенит» сыграет с ЦСКА или «Спартаком» – это не то. А дерби посмотрит вся страна»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Мне кажется, «Спартак» выиграет со счетом 1:0. Сейчас у ЦСКА есть определенные проблемы. «Спартак» будет уверенней в этом плане.

Но это футбол, это дерби. Несмотря ни на какие потери обеих команд, даже если будут играть молодые ребята, битва будет очень серьезная.

Выступая за «Спартак», я всегда придавал особое значение матчу с ЦСКА. Даже во время подготовки, когда до игры оставалось шесть-семь дней, на базе уже чувствовался ажиотаж, все разговоры, новости были о дерби. В России лучше матчей не бывает. Если даже «Зенит» сыграет с ЦСКА или «Спартаком» – это не то. А матч ЦСКА – «Спартак» будет вся страна смотреть.

Дерби – самый главный матч в нашем чемпионате. Болельщики всегда говорили: «Вы можете проиграть чемпионат, но выиграйте у ЦСКА», – сказал Павлюченко.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.