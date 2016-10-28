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    Карпин: «Уфа» победила «Спартак»? Это не значит, что она сильнее»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о работе наставника «Уфы» Виктора Гончаренко.

    – Что вы думаете о работе Виктора Гончаренко в России?

    – Чтобы оценивать, необходимо находиться внутри процесса. А извне судить можно только по результату. Если брать ту же «Уфу», то выводы делать рано. Посмотрим, последим.

    – В сентябре «Уфа» победила «Спартак» в Москве.

    – Ну и что? «Рубин» обыгрывал «Барселону». Это значит, что он ее сильнее? Один раз победить можно кого угодно.

    Источник: Pressball

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    28.10.2016 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 октября 2016, 14:35

      Это значит, что срамтак слабее

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 октября 2016, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так то кто сильнее тот и побеждает

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > алекс88 28 октября 2016, 13:41

      А когда вратарь тащит все, что летит в ворота, судья не дает 100 процентный пенальти и просто тупо не везет?

      1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 28 октября 2016, 12:34

      Это значит что Спартак играл на расслабоне

      -1
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