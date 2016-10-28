Траоре: «У ЦСКА достаточно шансов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре отметил важность противостояния в Лиге чемпионов против «Монако» не только для себя лично, но и для всей команды. Напомним, что права на ивуарийца принадлежат именно «Монако».

– Матч с «Монако» для вас был особенным?

– Не только для меня лично, но и для клуба. Это была важная игра для турнирного расклада в группе. Мне же очень хотелось показать клубу, с которым связан контрактом, на что я способен. Забитый гол порадовал, но я был бы по-настоящему счастлив, если бы он принес ЦСКА три очка.

– Слуцкий советовался с вами, изучая игру «Монако»?

– Да. Хотя он и без меня все прекрасно знал в деталях. Я даже удивился, насколько полно он разобрал соперника. Когда после теоретического занятия, на котором нам продемонстрировали видеонарезку, тренер задал мне несколько вопросов, прямо сказал, что мне даже нечего добавить.

– Статистика свидетельствует, что, став тогда автором гола, вы оказались лидером по числу потерь мяча во всей Лиге чемпионов. В чем причина?

– Каждый матч – отдельная история. А в Лиге чемпионов простых игр быть не может. Но мы ничего еще не потеряли. Впереди три встречи.

– Теперь надо обязательно победить в Монако?

– Не только. Нельзя проигрывать. В целом у нас достаточно шансов, чтобы пробиться в плей-офф.