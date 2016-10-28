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  • Траоре: «У ЦСКА достаточно шансов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

Траоре: «У ЦСКА достаточно шансов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

28 октября 2016, 10:08
19

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре отметил важность противостояния в Лиге чемпионов против «Монако» не только для себя лично, но и для всей команды. Напомним, что права на ивуарийца принадлежат именно «Монако».

– Матч с «Монако» для вас был особенным?

– Не только для меня лично, но и для клуба. Это была важная игра для турнирного расклада в группе. Мне же очень хотелось показать клубу, с которым связан контрактом, на что я способен. Забитый гол порадовал, но я был бы по-настоящему счастлив, если бы он принес ЦСКА три очка.

– Слуцкий советовался с вами, изучая игру «Монако»?

– Да. Хотя он и без меня все прекрасно знал в деталях. Я даже удивился, насколько полно он разобрал соперника. Когда после теоретического занятия, на котором нам продемонстрировали видеонарезку, тренер задал мне несколько вопросов, прямо сказал, что мне даже нечего добавить.

– Статистика свидетельствует, что, став тогда автором гола, вы оказались лидером по числу потерь мяча во всей Лиге чемпионов. В чем причина?

– Каждый матч – отдельная история. А в Лиге чемпионов простых игр быть не может. Но мы ничего еще не потеряли. Впереди три встречи.

– Теперь надо обязательно победить в Монако?

– Не только. Нельзя проигрывать. В целом у нас достаточно шансов, чтобы пробиться в плей-офф.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (19)
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luke-c1
1477639340
Шутник. Шансы микроскопические. Надо бороться за третье место
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Диктор
1477640251
Фантаст
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dyema
1477640890
Ну а чего он должен был сказать?,что шансов нет и лапки к верху? Так заклюют нещадно и так ему достаётся со всех сторон. Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)))
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firs04
1477641103
Каждый год 4 место, максимум 3.
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ufos73
1477641260
Еще один нарик
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alexis02lion
1477641737
В общем разумно. Не придерешься. Де юре то у всех шансы есть и в большинстве групп, кроме может Лудогорца. А вот де факто вряд ли. Третье место уже хорошо, но надо выгрызать у Монако, так как есть все шансы и сейчас, что за 3 место именно с ними будет борьба. И до разбирались и до смотрелись коли Монако снова на последних минут отскочил. Теперь на выезде безальтернативно Лёня будет до конца держать команду в тонусе, если они не хотят любимое 4 место в группе.
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Виталич
1477646031
а чо..язык без костей..молоти да молоти ..бобосы капают..хотя толку от него никакого..
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Чикомас
1477646833
Ежели бы вместо этого дерева у ЦСКА был нап. могли бы и пробиться...
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lekseij2007
1477647315
Шансы хорошие, только вот ты их не используешь. Чудом забил Монако, не знал , что с мячом делать, блин.
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Gerero2198
1477649430
Забивать вначале научись и мяч принимать, а уже потом про победы трынди. Деревяшка одним словом.
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