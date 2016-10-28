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    Гаджиев: «Зенит» провел плохой матч, «Анжи» – один из лучших»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не согласен с тем, что «Зенит» в матче Кубка России против «Анжи» не старался выиграть.

    «Абсолютно не согласен с тем, что «Зенит» не старался выиграть. Это не более чем досужие, кухонные разговоры. Как подобное некоторым в голову приходит, ума не приложу. «Зенит», проигрывая с таким крупным счетом, в какой-то мере дискредитирует себя, поэтому говорить о том, что это «слив», — полный бред.

    То, что произошло в этом матче, — это грубые ошибки, они случаются даже с такими профессиональными клубами, как «Зенит». Плюс удаление вратаря — все эти факторы наслоились. Я бы разделил причины поражения на несколько моментов. Во-первых, была недооценка соперника. Во-вторых, у питерцев все-таки довольно плотный график, идет упорная борьба в Премьер-Лиге и еврокубках. Все это, конечно, выхолащивает команду.

    Думаю, в данном случае махачкалинцы сыграли так, как им позволил соперник. «Зенит» провел плохой матч, «Анжи» — один из лучших. С другой стороны, выиграть у такого соперника дорого стоит. Надо иметь определенный класс. Но опять же, ко всему наслоились идиотские ошибки «Зенита» в этой игре», — рассказал Гаджиев.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился с счетом 4:0.

    Источник: Спортфакт

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    28.10.2016 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 28 октября 2016, 18:39

      А чему удивляться ЦСКА- Спартак вылетели . Так пускай другие поборются, а Зенит сосредоточится на других задачах

      0
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 октября 2016, 13:01

      Ну ни чего страшного, умнее будут. Они думали всегда чтоли вытаскивать будут как с маккаби

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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 10:16

      Пусть это был худший матч Зенита в этом сезоне,
      встряхнуться, переосмыслить отношение к делу и вперёд к новым победам!
      А вот Луческу не совсем понял в этом матче, зачем было брать столько молодых и никого не выпустить, тем более имея такой график, где ротация состава? или хочет совсем основу загнать?

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      Рейтинг: +235

      Копытин > dyema 10 декабря 2016, 10:24

      Ну одна команда основу уже "загнала", ничего хорошего из этого не вышло. А Луческу пришел в зеньку только бабла срубить, зря его взяли.

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