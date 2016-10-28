Киммих: «Саншеш заслужил награду Golden Boy»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих уверен, что его партнер по команде Ренату Саншеш заслуженно получил награду Golden Boy как лучший молодой футболист 2016 года.

«Саншеш заслужил эту награду. Он выиграл Евро-2016, выходя на поле в основном составе сборной Португалии. Но теперь ему придется в каждой игре снова доказывать свой класс.

Сейчас ему нелегко, так как он перебрался в Германию один и без знания немецкого языка. Поэтому нормально, что ему необходимо время для адаптации», – приводит слова Киммиха издание Spox.

Напомним, что 19-летний Саншеш перешел в «Баварию» прошедшим летом из лиссабонской «Бенфики».