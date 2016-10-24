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    Саншеш стал победителем премии Golden Boy

    Лучшим молодым футболистом 2016 года в Европе был признан полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш. В понедельник в Монте-Карло будет вручена награда Golden Boy, организатором которой выступает итальянское издание Tuttosport.

    По итогам опроса, в котором принимали участие 30 журналистов ведущих европейских изданий, 19-летний Саншеш опередил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, а также своего одноклубника Кингсли Комана.

    Стоит отметить, что в прошлом году победителем этой премии стал форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2016 07:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:31

      Что, по ходу одумались и решили Санька не включать никуда?) Ибо не тянет... Даже кота за яйца....)

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 октября 2016, 12:17

      Еще бы не он, на Евро смотрелся очень прилично

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 октября 2016, 09:54

      Ну это было ожидаемо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 24 октября 2016, 09:14

      Весь список мест хотелось бы увидеть

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 октября 2016, 08:31

      Поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 24 октября 2016, 08:09

      Да, а где наш Санчо Панса?)
      Огласите весь список, пожалста..

      3
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 24 октября 2016, 07:56

      а какое же место занял наш Саншеш Головин?)

      5
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