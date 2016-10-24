Саншеш стал победителем премии Golden Boy

Лучшим молодым футболистом 2016 года в Европе был признан полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш. В понедельник в Монте-Карло будет вручена награда Golden Boy, организатором которой выступает итальянское издание Tuttosport.

По итогам опроса, в котором принимали участие 30 журналистов ведущих европейских изданий, 19-летний Саншеш опередил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, а также своего одноклубника Кингсли Комана.

Стоит отметить, что в прошлом году победителем этой премии стал форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.