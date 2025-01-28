Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с экс-тренером «Баварии»

«Боруссия Д» не может определиться с преемником Нури Шахина, уволенного на прошлой неделе.
Сейчас клуб ведет переговоры только с Нико Ковачем. Ему предложили контракт до конца сезона.
53-летний хорват не хочет становиться временным тренером, поэтому есть вероятность, что командой в ближайшие месяцы будет руководить Майк Тулльберг.
- Ковач ранее возглавлял «Баварию», «Монако», «Айнтрахт», «Вольфсбург» и сборную Хорватии.
- Сообщалось, что дортмундская «Боруссия» также рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага и Рогера Шмидта.