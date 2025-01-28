Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с экс-тренером «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с экс-тренером «Баварии»

«Боруссия Д» не может определиться с преемником Нури Шахина, уволенного на прошлой неделе.

Сейчас клуб ведет переговоры только с Нико Ковачем. Ему предложили контракт до конца сезона.

53-летний хорват не хочет становиться временным тренером, поэтому есть вероятность, что командой в ближайшие месяцы будет руководить Майк Тулльберг.

  • Ковач ранее возглавлял «Баварию», «Монако», «Айнтрахт», «Вольфсбург» и сборную Хорватии.
  • Сообщалось, что дортмундская «Боруссия» также рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага и Рогера Шмидта.

Новости по теме
Дортмундская «Боруссия» может назначить тренера, работавшего в «Локомотиве»
«Боруссия» Д – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025
73-летний ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, но при одном условии
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:16
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1738072098
Это просто провал , зачем он им нужен ? Кроме как в Монако , у него ни где не получилось . Просто тупое решение, если это так.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 