Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с экс-тренером «Баварии»

«Боруссия Д» не может определиться с преемником Нури Шахина, уволенного на прошлой неделе.

Сейчас клуб ведет переговоры только с Нико Ковачем. Ему предложили контракт до конца сезона.

53-летний хорват не хочет становиться временным тренером, поэтому есть вероятность, что командой в ближайшие месяцы будет руководить Майк Тулльберг.