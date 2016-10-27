Чебану: «В «Томи» была крутая банда: у Баженова в середине вечера мог выпасть зуб, а Бояринцев на «УАЗике» катался»

Голкипер «Мордовии» Илья Чебану рассказал о времени своего выступления в составе «Томи». Напомним, молдавский вратарь являлся игроком томской команды с 2012 по 2014 год.

– Вы сказали, что в «Томи» подобралась крутая банда. Какие-нибудь истории вспоминаются?

– Да вы на наш состав тот посмотрите! Баженов беззубый. У него в середине вечера зуб выпасть мог. Капитан Климов мог пять-шесть десертов с добавкой съесть. Бояринцев вообще на «УАЗике» ездил. К нему садишься, а сзади стрела из гарпуна в ногу тычет. И продолжать можно до бесконечности. Тогда в «Томи» собрались ребята сумасшедшего уровня.

Тренер Передня даже не лез внутрь команды. Все и без этого функционировало. После тренировки тренер уходил, а команда продолжала тренироваться, штрафные удары отрабатывали. Нам давали по три выходных дня, но редко кто отдыхал хотя бы один. Процентов 70 из ребят собирались, играли в «дыр-дыр». Не на деньги, конечно, потому что денег тогда не было и в помине, на интерес. На следующий день тренерский штаб удивлялся, что мы в хорошей форме. А мышцы больше болели от «дыр-дыра», чем от тренировок.

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