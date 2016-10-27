Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Только у идиотов мое имя связано с периодом «Спартака» без трофеев»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил свою работу на посту, не согласившись с мнением, что при нем клуб показывал неудовлетворительные результаты.

    «Я пришел в команду в середине 2000-го и как раз в сезоне-2001 занимался выстраиванием хозяйственной работы, оформлением и реконструкцией Тарасовки, выяснением вопросов о телеправах и другими внутренними проблемами. Трансферами в основном занимался Шикунов вместе с Романцевым — мне только приносили готовое решение, за которое надо заплатить и получить какую-то гарантию того, что эти футболисты будут хорошо играть или мы их можем хорошо перепродать, а лучше и то, и другое. В то время мы взяли много легионеров — не всех, может быть, правильно использовали, не все пригодились, кто-то не раскрылся, а кто-то оказался гораздо хуже. Мы же не сеткой с улицы возили — были показатели для того, чтобы их подписывать.

    Теперь для «Спартака» третье место успехом считается. При мне такого не было, чтобы команда была без медалей или Кубка, а сейчас это норма. Говорят, что «Спартак» я развалил, но что же тогда происходит сейчас? Это у идиотов мое имя связано со спартаковским периодом без трофеев», – заявил Червиченко

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 27 октября 2016, 14:19

      Чмо, пытавшееся развалить Спартак и обсирающее его на каждом шагу никак не может угомониться, а вякает вообще не по делу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 27 октября 2016, 13:52

      У всех связан Спартак с отсутствием трофеев,ну ничего скоро смогут себе ещё звёздочек пририсовать,как это было при Карпине, 0 титулов, +3 звезды

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 октября 2016, 13:04

      Только у идиотов ты способен вызывать симпатию!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 12:49

      червь -лярва,.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 27 октября 2016, 12:48

      червяк, занялся бы ты рыбалкой например. ты давно уже история.(и не очень хорошая)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 октября 2016, 12:47

      Мудаком ты был, мудаком ты и остался...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 27 октября 2016, 12:45

      Го.в.но сс.а.ное ты главный виновник того , что сейчас происходит со Спартаком...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8124

      nik55 27 октября 2016, 11:46

      не трофеи а развал

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11