Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев: «Сыграли неплохо, пенальти били плохо»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Урала» (1:1; 2:4 в серии пенальти).

    «В целом я считаю, что сыграли неплохо. Начали не очень хорошо. Но второй тайм и дополнительное время все-таки сыграли нормально. Учитывая тот факт, что пару дней назад играли в Краснодаре непростую игру. По крайней мере, думаю, мы были ближе к победе.

    В таких ситуациях, в которых оказывались наши игроки, конечно же, надо было забивать. А все решили пенальти. Пенальти били плохо», – сказал Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Хочбар 27 октября 2016, 01:17

      Действительно, Амкар показал отличный футбол. Жаль что по пенальти выбили из кубка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:54

      И кого теперь Гаджиев назвал барбосом, как ранее Пеева?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11