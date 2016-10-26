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    Кирьяков: «Настраиваем ребят выиграть у «Уфы»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы».

    «Мы работаем над игрой в атаке, но ребятам чисто психологически тяжело перестроиться, и наша задача в том, чтобы этот процесс шел намного быстрее.

    Чего ждать от матча с «Уфой»? Мы настраиваем ребят выигрывать, до этого у нас было две ничьих. «Уфа» – непростой соперник. Мы сейчас уже изучаем эту команду, у нее в составе есть качественные футболисты. «Уфа» быстро играет в атаке и дисциплинированно в обороне. Все это нам надо учитывать.

    Если «Уфа» будет играть кубковый матч основным составом, то это будет плюсом для «Арсенала», потому что они играют выездной матч и на восстановление уйдет больше времени», – сказал Кирьяков.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    26.10.2016 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:36

      Они выиграли кубковый матч и будут на подъёме, ага.

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