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    Кирсанов: «Сибирь» уже играла в финале Кубка России, нам все равно, какой соперник будет в 1/4»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кирсанов подвел итоги матча 1/8 Кубка России против «Енисея» (3:2). Специалист выразил благодарность своим подопечным за победу.

    «Признателен всем ребятам, очень порадовали молодые футболисты, внесли свою струю, изюминку, благодарен им за победу. Любая команда, когда пропускает, идет отыгрываться, не у всех получается, но у нас это удалось. Вотинова хотел выпустить сразу, во втором тайме, но молодежь была хороша, поэтому выпустили его, когда стало необходимо. Мы играли в финале, нам все равно, какого соперника получить в 1/4», – сказал Кирсанов в интервью каналу «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 17:52
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