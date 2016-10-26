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    «Зенит» отправился в Махачкалу без Кришито, но с Жирковым

    «Зенит» определился с футболистами, которые смогут принять участие в матче 1/8 Кубка России против «Анжи». В заявку на игру не попал защитник Доменико Кришито, однако присутствует Юрий Жирков.

    Всего же на игру тренерский штаб взял 21 игрока:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

    Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

    Матч состоится 27 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.10.2016 16:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 октября 2016, 12:21

      ...молодежь в основу!!!...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 27 октября 2016, 07:40

      Основным составом поехали! Молодцы! Надо дать молодежи показать себя!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 октября 2016, 00:11

      чернова в основу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2016, 16:42

      Ждём молодёжи на поле и конечно-же победы!

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 октября 2016, 16:42

      Хотелось, чтоб Луческу дал шанс Гасилину с первых минут.

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