Шевченко: «На некоторых позициях мы испытываем серьезные кадровые проблемы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как поменялись его взгляды на футбол после того, как он завершил игровую карьеру.

«Чувствую ли я себя тренером? Да, это правда. И я уже убил в себе игрока. Совершенно по-иному смотрю сейчас на футбол. Вместе с тем о тренерстве я думал уже давно, даже в последние годы своей игровой карьеры. Теперь я полноценный тренер, и очень этому рад. Считаю, что футбол — это мое призвание. Обстановка в команде хорошая. Я прекрасно знаю всех игроков, они хорошо знают меня. Со многими из них я выступал в качестве игрока на предыдущем Евро-2012 в Украине. Теперь они меня принимают как тренера. С этим проблем никаких нет. Есть другие, типичные для любой национальной сборной проблемы.

Времени на подготовку к играм очень мало, на некоторых позициях мы испытываем серьезные кадровые проблемы, часть игроков не имеет достаточной игровой практики в своих клубах. Что касается Евро, то про французский турнир мы не вспоминаем, мы смотрим вперед», — сказал он в интервью «УНИАН».