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    Гаджиев: «За какую сборную хочет играть Джикия? Это его личное дело»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался отвечать на вопрос, в какой сборной хочет играть защитник команды Георгий Джикия. Футболист вызван в стан национальной команды России, но имеет вариант начать выступления за Грузию.

    «Недавно я разговаривал с главным тренером сборной России. Черчесов сказал, что Джикия входит в расширенный список кандидатов. В следующем году Станислав Саламович планирует пригласить его на сборы.

    У него есть качества, которые позволяют ему демонстрировать хороший футбол, раскрыться и играть лучше.

    К какой сборной он склоняется? Я об этом говорить не стану. Это его личное дело», – заявил Гаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 14:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 1 ноября 2016, 14:19

      Не нашел, кто он по национальности? Судя по фамилии абхаз. Что ему тогда в сборной Грузии делать?

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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 октября 2016, 20:12

      пусть сам игрок сначала определится за какую страну он будет играть ,а потом уж включать его в список

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