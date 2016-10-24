Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший капитан «Амкара» предлагает разделить бюджет «Зенита» на все клубы РФПЛ

Бывший капитан «Амкара» предлагает разделить бюджет «Зенита» на все клубы РФПЛ

24 октября 2016, 19:18
23

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов высказал свое недовольство словами комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского по поводу плохих газонов на стадионах клубов чемпионата России.

– Почему решили ответить комментатору Моссаковскому?

– Потому что люди делают выводы не по «Амкару», «Уралу», «Томи» или другой среднестатистической команде премьер-лиги, а по «Зениту» – одному из самых богатейших клубов Европы. Не совсем корректно говорить, что раз питерцы могут постелить идеальный газон, то и остальные на это способны. Это бред, так нельзя. Какие средства вложил «Зенит» в поляну, многие клубы не могут позволить такие траты. У «Амкара» бюджет – 800 миллионов рублей.

В Перми лежит искусственный газон, и на нем можно играть. Это лучше, чем то, что было в Самаре, когда натуральный газон был затоплен.

– Как же тогда в Перми положить натуральный газон?

– Давайте поделим бюджет «Зенита» на все клубы и положим качественные поля.

– В Екатеринбурге был изумрудный газон, но футболисты «Спартака» на нем частенько поскальзывались.

– Против погоды ничего не сделаешь. Сотрудники стадиона включили обогрев поля, хотели сделать его пожестче.

– Может, не стоило так резко писать комментатору?

– Он рассказывает об этом на всю страну по федеральному каналу, его слова были резкими. Не считаю, что это я так высказался жестко, я лишь ответил человеку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Попов Алексей
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ASG
1477326142
МатчТВ - помойка
Ответить
КOTЛИН
1477326312
Зенитовские крысы за газпромовское бабло готовы горло перегрызть.
Ответить
MURAD F. A.
1477326406
все правильно говорит. газпром народное достояние, почему-то достается все зениту
Ответить
IVANRUS777
1477327900
Газпром-медиевские шестёрки вечно нализывают своим хозяевам. Прав Попов!
Ответить
Black Giz
1477327948
Да ну матче почти весь сброд остался. Ляпают что ни попадая не подумавши. Наверное Канделаки по своему образу и подобию их подобрала. Настоящих профи осталось не много.
Ответить
Serhio1010
1477328252
А ведь прав же Попов)
Ответить
BANNIKOV1970
1477328896
зинку вообще надо убрать и не нервировать народ,вся страна оплачивает клуб
Ответить
giluxa1963
1477329493
Матч ТВ как и Чемпионат .ру полностью мясные их гнать надо всех в шею
Ответить
alp
1477329842
"футболист" о "комментаторе" ))))))) а слюни внизу порося развели )))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1477329892
Предложить бы зарплату Алексея Попова разделить на всех футболистов РФПЛ, но он уже карьеру закончил(
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+