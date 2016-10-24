Бывший капитан «Амкара» предлагает разделить бюджет «Зенита» на все клубы РФПЛ

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов высказал свое недовольство словами комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского по поводу плохих газонов на стадионах клубов чемпионата России.

– Почему решили ответить комментатору Моссаковскому?

– Потому что люди делают выводы не по «Амкару», «Уралу», «Томи» или другой среднестатистической команде премьер-лиги, а по «Зениту» – одному из самых богатейших клубов Европы. Не совсем корректно говорить, что раз питерцы могут постелить идеальный газон, то и остальные на это способны. Это бред, так нельзя. Какие средства вложил «Зенит» в поляну, многие клубы не могут позволить такие траты. У «Амкара» бюджет – 800 миллионов рублей.

В Перми лежит искусственный газон, и на нем можно играть. Это лучше, чем то, что было в Самаре, когда натуральный газон был затоплен.

– Как же тогда в Перми положить натуральный газон?

– Давайте поделим бюджет «Зенита» на все клубы и положим качественные поля.

– В Екатеринбурге был изумрудный газон, но футболисты «Спартака» на нем частенько поскальзывались.

– Против погоды ничего не сделаешь. Сотрудники стадиона включили обогрев поля, хотели сделать его пожестче.

– Может, не стоило так резко писать комментатору?

– Он рассказывает об этом на всю страну по федеральному каналу, его слова были резкими. Не считаю, что это я так высказался жестко, я лишь ответил человеку.