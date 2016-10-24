Мостовой: «Слуцкому не нужно уходить в отставку»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказал свое мнение о разладе между болельщиками ЦСКА и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким. По словам Мостового, проблема команды не в тренере, а в составе.

«Слуцкому не нужно уходить в отставку из ЦСКА. Главную роль в футболе играют футболисты. Очень часто тренеров неоправданно возносят до небес, как это было, например, со Слуцким в сборной России перед Евро-2016. Последние результаты ЦСКА я не связываю с тренером. Проблема ЦСКА сейчас не в тренере, а в составе.

Я один из немногих, кто в прогнозах ставил на победу «Локомотива» над ЦСКА. Многие говорили перед матчем, что «Локомотив» никакой. А разве ЦСКА сейчас какой-то? ЦСКА тоже никакой, на этом фоне «Локомотив» и победил. Армейцы сейчас в яме – как в психологической, так и физической. Многие команды должны этим пользоваться в чемпионате России. У ЦСКА короткая скамейка запасных, нет двух основных игроков Алана Дзагоева и Романа Еременко.

​«Спартак» сейчас чем отличается от ЦСКА? У «Спартака» есть кому выйти на поле. Нет Квинси Промеса и Зе Луиша, зато вышел играть Лоренцо Мельгарехо и гол забил. В «Зените» то же самое – Халк ушел из клуба, но пришли другие игроки», – сказал Мостовой.