Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Слуцкому не нужно уходить в отставку»

24 октября 2016, 17:53
8

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказал свое мнение о разладе между болельщиками ЦСКА и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким. По словам Мостового, проблема команды не в тренере, а в составе.

«Слуцкому не нужно уходить в отставку из ЦСКА. Главную роль в футболе играют футболисты. Очень часто тренеров неоправданно возносят до небес, как это было, например, со Слуцким в сборной России перед Евро-2016. Последние результаты ЦСКА я не связываю с тренером. Проблема ЦСКА сейчас не в тренере, а в составе.

Я один из немногих, кто в прогнозах ставил на победу «Локомотива» над ЦСКА. Многие говорили перед матчем, что «Локомотив» никакой. А разве ЦСКА сейчас какой-то? ЦСКА тоже никакой, на этом фоне «Локомотив» и победил. Армейцы сейчас в яме – как в психологической, так и физической. Многие команды должны этим пользоваться в чемпионате России. У ЦСКА короткая скамейка запасных, нет двух основных игроков Алана Дзагоева и Романа Еременко.

​«Спартак» сейчас чем отличается от ЦСКА? У «Спартака» есть кому выйти на поле. Нет Квинси Промеса и Зе Луиша, зато вышел играть Лоренцо Мельгарехо и гол забил. В «Зените» то же самое – Халк ушел из клуба, но пришли другие игроки», – сказал Мостовой.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Локомотив Зенит Еременко Роман Дзагоев Алан Халк Зе Луиш Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1477324957
Слуцкий, я тебя ругал больше других и считаю средним тренером по международным стандартам, но для России и в частности для ЦСКА ты вполне подходишь. Так что держись, Леонид, и помни: порядочный человек (а ты, по моему мнению, порядочный) - сам себе лучший судья.
Ответить
Pilottt
1477326401
Себя не похвалишь-никто не похвалит
Ответить
Mi6
1477330507
Уходить не нужно - нужно убегать...
Ответить
ufos73
1477330868
Мостовой настоящий Спартаковец! Правильно пока рано, а то вдруг ккнюшня забегает )))
Ответить
shpilman
1477339979
Мне кажется СПАРТАК и сенит ставили на лохомотов, а он говорит один из немногих))))
Ответить
M.I.K.T.O.R.
1477350256
мостовому не нужно комментировать!!!
Ответить
M.I.K.T.O.R.
1477350343
совет мостовому,иди комментируй чемпионат кипра!!!
Ответить
M.I.K.T.O.R.
1477350412
очень не люблю когда говнецо подванивает!!))
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+