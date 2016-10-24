Аллофс: «Дракслер должен показывать свои лучшие качества на поле»

В «Вольфсбурге» продолжают рассчитывать на полузащитника команды Юлиана Дракслера. Сам футболист планирует следующим летом сменить клубную прописку. По мнению некоторых экспертов, такие мысли мешают ему показывать свой уровень в текущем сезоне.

«Нельзя сказать, что «Вольфсбург» совершил ошибку, покупая Дракслера. Но если бы у него не было желания играть за наш клуб, то я бы это так не оставил. Юлиан должен показывать свои лучшие качества на поле», – приводит слова спортивного директора клуба Клауса Аллофса Sport1.de.

Напомним, что прошедшим летом Дракслер планировал покинуть «Вольфсбург», но руководство клуба блокировало такое желание. Известно, что в услугах футболиста был заинтересован «Ювентус».