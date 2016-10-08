Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Летом Дракслер определенно покинет «Вольфсбург»

    Агент полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера Фабио Паризи рассказал о будущем своего клиента.

    «Макс Аллегри говорил с Дракслером, они общались. У «Вольфсбурга» влиятельные владельцы, но, к сожалению для немецких фанов, оттуда все хотят уйти. Летом Дракслер был на грани перехода в «ПСЖ», который предлагал около 59 миллионов фунтов.

    В конце сезона он определенно покинет «Вольфсбург». Он с удовольствием готов перейти в «Ювентус», это идеальный треквартиста для Аллегри.

    Повторю: Дракслер уйдет, а заинтересован ли в нем еще «Ювентус» – это другой вопрос», – сказал Паризи.

    Добавим, что будущее Дракслера связывают с «Арсеналом».

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11