Павлюченко заявил, что не понимает российских арбитров

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился своими мнением о судействе в российской Премьер-лиге.

«Не понимаю наших судей. Мы говорим, мол, хотим играть как Англия, Испания, к этому стремимся, но знаете, за что я вчера получил желтую карточку? Да потому что сказал: «У нас не футбол, а балет какой-то». Любое касание игрока, стык – постоянно свистки. Мы не играем, а сбиваемся постоянно: штрафные, остановки – это ведь тягомотина. Я сказал судье Егорову: «Вы же чемпионат Англии видели? Там люди играют в футбол, бьются. Нет? Так смотрите!», – сказал форвард.

Напомним, «Урал» уступил в матче 10-го тура чемпионата России «Спартаку» со счетом 0:1.