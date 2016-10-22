Ерохин: «Можно сказать, что с «Уфой» было играть тяжелее, чем с «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин после матча 11-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) отметил, что сложности донской команды в данном матче были связаны с физической усталостью и ротацией состава.
– Вы нацеливались играть первым номером, или от обороны?
– Тяжело сказать, наверное, в зависимости от того, как бы игра складывалась. «Уфа» играет в пять защитников, как и мы. У нас схожая манера игры.
– Стало неожиданностью, что «Уфа» так резко начала матч?
– Нет, мы разбирали игру соперника. Видели, что они последний матч неплохо сыграли.
– Вы нанесли ноль ударов по воротам соперника? Это усталость после игры с «Атлетико»?
– И усталость, и ротация состава. Вышли свежие ребята, но что-то не получилось.
– Можно сказать, что этот выездной матч был труднее, чем с «Атлетико»?
– Да, тяжелый матч был, «Уфа» имела моменты, хорошо, что выручил вратарь.