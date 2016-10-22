Петраков: «Счет игры с «Анжи» не соответствует ее содержанию, но от этого не легче»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги проигранной домашней встречи 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:3).

«Тяжело объяснить, что произошло во втором тайме. Думаю, что гол очень сильно надломил нас – не смогли найти силы отыграться. Появились большие проблемы в обороне, отсюда пошли контратаки, голы. Второй тайм полностью провалили. Мог ли что-то вратарь сделать? Думаю, нет. Винить Антона Коченкова нельзя.

Наверное, такой крупный счет не соответствует содержанию, но кому от этого легче? У нас есть определенные проблемы в психологическом состоянии, которые надо решать. Ребята старались, навязывали борьбу, создавали моменты. Но забивают мяч, и мы прекращаем играть. Разные таймы были», – подчеркнул Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».