Павлюченко: «Каждый год говорится про чемпионство «Спартака», но он не может выиграть»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Спартака», за который он ранее играл, поделился мнением о выступлении москвичей в нынешнем сезоне.

– Много лет прошло с тех пор, как я ушел из «Спартака». Но это тот клуб, который полюбил и до сих пор в некоторых играх за «Спартак» переживаю. Судьба сложилась так, что я больше не в «Спартаке», сейчас моя команда – «Урал». И моя задача – выйти против «Спартака» и забить. Это моя работа.

– Вам не удалось стать чемпионом со «Спартаком». Скоро 10 лет, как вы команду покинули, а она все так же без золота. Почему?

– Не могу ответить на этот вопрос. Я много лет не в команде. Каждый год говорится про чемпионство, но «Спартак» не может выиграть… И стадион есть, и болельщики… Не знаю, в чем причина.

– Но теперь Аленичева сменил Каррера – и с ним «поперло».

– Ну, подождите. Говорить, что «поперло» – рано. Еще играть и играть. Когда будет предпоследний или последний тур – тогда посмотрим, где будет «Спартак». Две-три игры неудачно сыграют – и они уже будут пятые или шестые, – сказал Павлюченко.