Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «Каждый год говорится про чемпионство «Спартака», но он не может выиграть»

Павлюченко: «Каждый год говорится про чемпионство «Спартака», но он не может выиграть»

21 октября 2016, 20:45
11

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Спартака», за который он ранее играл, поделился мнением о выступлении москвичей в нынешнем сезоне.

– Много лет прошло с тех пор, как я ушел из «Спартака». Но это тот клуб, который полюбил и до сих пор в некоторых играх за «Спартак» переживаю. Судьба сложилась так, что я больше не в «Спартаке», сейчас моя команда – «Урал». И моя задача – выйти против «Спартака» и забить. Это моя работа.

– Вам не удалось стать чемпионом со «Спартаком». Скоро 10 лет, как вы команду покинули, а она все так же без золота. Почему?

– Не могу ответить на этот вопрос. Я много лет не в команде. Каждый год говорится про чемпионство, но «Спартак» не может выиграть… И стадион есть, и болельщики… Не знаю, в чем причина.

– Но теперь Аленичева сменил Каррера – и с ним «поперло».

– Ну, подождите. Говорить, что «поперло» – рано. Еще играть и играть. Когда будет предпоследний или последний тур – тогда посмотрим, где будет «Спартак». Две-три игры неудачно сыграют – и они уже будут пятые или шестые, – сказал Павлюченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexidj
1477074377
Рома не вздумай забить!...)
Ответить
Небесная
1477078343
Павлюченко - ждем победы
Ответить
momwig_
1477081293
Ром, про тебя трибуны Тотенхема пели каждый раз как ты выходил, а ты... не знаю, в чем проблема. Давай уж - отработай в защите, сделай автогол... хоть чем-то в чемпионском году Спартака отметишься ;)
Ответить
+50/-50
1477081598
А он не будет и в этом сезоне. Налицо провал в организации игры. Гораздо ровнее выглядят два клуба. Зенит и Ростов. - " Не знаю, в чем причина". Да опустите его на землю, не создавайте тепличных условий. Верните его в футбол. Спартак - как избалованный ребёнок, которому всё позволено. А вот отсюда и его беды.
Ответить
ivanthebest
1477087853
И так 2 матча слили не по игре... До конца первого круга я думаю их более, чем достаточно... А вот кто реально идёт в таблице высоко не по игре, так это коняшки, которым судьи уже надарили около 10 очков.
Ответить
ViktorMG
1477106092
Правильно говорит. А почему не может стать чемпионом, вобщем-то понятно. Не хватает стабильности. За эти годы Спартак проиграл несколько чемпионств в играх с аутсайдерами. В этом сезоне 3 очка потеряные с Уфой могут тоже оказаться роковыми. И поэтому Урал надо обыгрывать несмотря на потери в составе.
Ответить
тётя ASYA
1477108529
автоголом отметься и всё будет хорошо
Ответить
agrmark
1477109574
Да, конечно, будет видно!
Ответить
subbotaspartak
1477110983
Да пусть Рома забьёт, вам жалко что ли? Лишь бы Спартак победил на поле.
Ответить
maior-60
1477120208
Ну-ну...
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+