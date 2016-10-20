Эмери: «Постараемся стать еще лучше в ближайшие недели»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери отметил, что его команде было очень непросто в матче с «Базелем» (3:0), который проходил в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0).

«У нас было много уважения к «Базелю», а соперник на деле показал, что может быть действительно опасен. В первой половине матча было сложно, поэтому минимальное преимущество к перерыву было хорошим результатом. Во втором тайме «ПСЖ» начал играть намного лучше, создал много моментов и дважды забил. Тем не менее, постараемся стать еще лучше в ближайшие недели. Впереди у нас еще один большой матч – в воскресенье играем с «Марселем», – сказал он.